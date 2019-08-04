Тюменец забыл закрыть дверь в авто и лишился колонок, колес, аккумулятора и запчастей

СЕГОДНЯ 11:17 2019-08-04T11:17:54+03:00

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Почти 150 преступлений, связанных с кражами личного имущества из автотранспорта, произошло в Тюменской области в этом году. Как предупреждают в полиции, обычно злоумышленники забирают навигаторы, видеорегистраторы, автомагнитолы, а также сумки, барсетки, сотовые телефоны и планшеты.

Так, недавно из одного автомобиля, который владелец забыл закрыть, похитили вещей на сумму 50 тысяч рублей. Утащили и автомобильные колеса, и аккумулятор, и акустические колонки, и запчасти. Хорошо, что личность злоумышленника установили, им оказался неработающий, ранее судимый тюменец.

- Чтобы избежать подобных ситуаций, не оставляйте в автомобиле какие-либо ценные вещи, которые привлекают внимание преступников. Сумки убирайте в багажник. Не оставляйте открытыми окна и двери авто, включайте сигнализацию, даже если вы выходите из машины ненадолго. Паркуйте автотранспорт на охраняемой стоянке. Если такой возможности нет, используйте хорошо освещенные участки улиц и дорог, в том числе оборудованные системами видеонаблюдения. Оборудуйте транспортное средство противоугонными системами, - посоветовали в УМВД России по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU