В Тюмени школы готовят к новому учебному году

СЕГОДНЯ 08:29 2019-08-04T08:29:52+03:00

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В новом учебном году в школы Тюмени пойдет более 105 тысяч ребят, причем за парты впервые сядут 13 тысяч первоклассников. До конца августа в городе планируют завершить приемку всех учебных заведений. Как сообщает «Тюменская линия», по данным на конец июля 2019 года, межведомственная комиссия уже проверила 52 школы, в составе которых 87 корпусов.

Приняты 46 учебных заведений (78 корпусов). Еще в 6 школах (9 корпусов) необходимо устранить замечания к обеспечению противопожарного режима. До конца августа они пройдут повторную проверку межведомственной комиссии. Кстати, в ее состав входят представители городской администрации, департамента образования, ГУ МЧС России по Тюменской области, УМВД России по Тюмени и Росгвардии.

Напомним, в рамках подготовки к началу нового учебного года проходит текущий и капитальный ремонт зданий в ряде школ и благоустройство территории. Кроме того, в 2019 году также начата разработка проектно-сметной документации на комплексный и частичный капремонт школ, которые отремонтируют следующим летом. Планируется также обследовать девять зданий общеобразовательных учреждений и разработать проекты благоустройства территории еще четырех школ.

ИСТОЧНИК KP.RU