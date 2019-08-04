Тюменские стритартеры, дизайнеры и гиды поборются за звание лучшего

СЕГОДНЯ 06:09 2019-08-04T06:09:03+03:00

Тюменцам предлагают уже начать разрабатывать свои эскизы. Из группы фестиваля в ВК

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5 августа стартует регистрация на конкурс фестиваля «Морфология улиц» в направлении street art. Кроме того, участники события также посоревнуются в street guide и streetwear. Тюменцам предлагают уже начать разрабатывать свои эскизы стрит-артов, коллекций одежды и маршруты по креативным местам города. Участие бесплатное, итоги подведут в сентябре.

Чтобы стать участником в конкурсе стрит-артов, необходимо отправить заявку на почту фестиваля (morfologystreet@gmail.com) до 25 августа. К письму нужно прикрепить эскиз, указать место, где художник планирует осуществить задумку, а также заполнить анкету. Она появится 5 августа на сайте морфологияулиц.рф, там же можно будет познакомиться с положением.

Организаторы вместе с экспертами выберут лучшие работы, которые появятся на городских объектах тюменских улиц. Конкурс пройдет в двух номинациях «Малая форма» и «Большая форма». Победители получат тематические подарки от партнеров проекта.

Кроме того, для участников «Морфологии улиц» на площадках street guide и streetwear также пройдет конкурс. Тем, кто хочет попробовать себя в создании коллекции уличной одежды и концепции бренда, необходимо будет сделать 5 эскизов первой линейки. Экскурсоводам — искать креативные площадки и пространства города и составлять маршруты.

Победитель в streetwear сможет отшить свою коллекцию под кураторством регионального эксперта, в street guide лучший проект напечатают в формате гида и растиражируют по туристическим местам и пространствам города.

Места в конкурсах ограничены, в каждом направлении смогут принять участие до 30 человек.

С 25 августа тюменцы начнут реализовывать свои работы. Итоги подведут 7 сентября на городском стрит-пикнике.

Напомним, фестиваль «Морфология улиц» пройдет с 17 по 25 августа, в программе — лекции и мастер-классы от приезжих и местных экспертов в арт-пространствах и креативных местах Тюмени. Здесь поговорят об истории, дизайн-кодах и визуальной составляющей города, создании бренда уличной одежды и ее кастомизации. Все образовательные мероприятия будут бесплатными, чтобы поучаствовать, необходимо зарегистрироваться.

ИСТОЧНИК KP.RU