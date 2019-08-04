2019-08-04T04:58:20+03:00
Общество

Погода в Тюмени 4 августа: пасмурно, без осадков

Воздух прогреется до +20
Лидия Шумкова
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Дождей 4 августа синоптики не прогнозируютДождей 4 августа синоптики не прогнозируютФото: Лидия Шумкова
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В воскресенье, 4 августа, Тюмень ждет пасмурная погода, но дождей синоптики не прогнозируют. К вечеру небо, возможно, даже прояснится. Воздух днем прогреется до плюс 20 градусов, в ночные часы ожидается до плюс 11. Ветер - южный, со скоростью 3-6 метров в секунду.

4 августа в народе именуется добрым днем, а еще ягодницей, поцелуйницей, сладостницей. Дело в том, что в это время отмечается день святой мироносицы равноапостольной Марии Магдалины. 4 августа не рекомендуется проводить полевых работ, поскольку предки заметили, что в этот день часто бывают грозы, град. Известные приметы дня: большие, сильные росы - льны будут серы и косы; рябина зацвела поздно - осень будет долгая и теплая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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