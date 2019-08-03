2019-08-03T18:19:42+03:00
Общество

В тюменском лесу спорят о философии получатели письма из Хогвартса

Мыслители обратились к проблеме современных технологий
Анна Полякова
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В тюменском лесу спорят о философии получатели письма из Хогвартса Фото: Тюменский государственный университет instagram.comВ тюменском лесу спорят о философии получатели письма из Хогвартса Фото: Тюменский государственный университет instagram.com
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Философов со всего мира собрало в лесу под Тюменью письмо из Хогвартса. На базе Лукашино Тюменского госуниверситета завершает свою работу уникальная исследовательская школа Иллюминация 2.0.

Споры о современной философии ведут с 29 июля ученые из Бристоля, Гарварда, Бостона, Хартфордшира, Стокгольма, Люнебурга, Констанца, Москвы и Тюмени. В тиши без интернета, академических сетей и иерархии они коллективно создают новую философскую теорию.

Вход на мероприятие получили избранные: прочитав письмо из Хогвартса, они могли подать заявку на сайте и написать эссе на английском языке.

Общение между философами проходит преимущественно на английском. На мероприятии работает два трека. Первый посвящен основаниям разума и обоснованиям науки, второй – формализму и репрезентациям. 4 августа философы подведут итоги, обращаясь к проблеме современных технологий.

Технологии позволяют переосмыслить и изменить саму реальность, а значит – требуют особого внимания исследователей, сообщается на официальном сайте проекта, отмечает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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