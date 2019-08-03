2019-08-03T12:19:18+03:00
Общество

Тюменцы узнают о визуальном театре

Художник-постановщик поделится своими опытом
Светлана БОРИСОВА
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Тюменцы узнают о визуальном театре Фото: театрального центра «Космос»Тюменцы узнают о визуальном театре Фото: театрального центра «Космос»
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Жители областной столицы узнают, как создать театральную постановку, когда под руками нет практически никакого реквизита. В следующей неделе, шестого августа, в молодежном театральном центре «Космос» пройдет открытая лекция «Театр художника: как из ничего и палок сделать театр», сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Своим опытом поделится художник-постановщик Мария Хайбуллина. За ее плечами постановка более тридцати спектаклей, Мария уверена, что в визуальном театре успех на 99% зависит от художника.

На встрече художник-постановщик поделится своим опытом работы в разных жанрах. По словам Марии, в театре каждый может придумать что-то новое. Для этого достаточно лишь выйти за рамки собственных возможностей и подключить личное желание и фантазию.

Встреча пройдет 6 августа в 18:00 в молодежном театральном центре «Космос». Вход на лекцию свободный, регистрация по ссылке: https://clck.ru/HPKhV

ИСТОЧНИК KP.RU

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