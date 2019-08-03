На дождливой дороге в Тюмени разбился водитель такси

СЕГОДНЯ 11:13 2019-08-03T11:24:57+03:00

В автомобиле во время ДТП пассажиров не было

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В Тюмени на трассе скользкой во время дождя погиб разбился водитель легкового атвомобиля. Смертельная авария произошла в 12.04 3 августа на объездной дороге в районе поворота на СНТ «Рябинка – 2».

Как сообщили в «Комсомольской правде – Тюмень» в ГИБДД по Тюменской области, по предварительным данным, водитель 1998 года рождения за рулем автомобиля Kia Rio ехал со скоростью, не учитывая особенности дороги во время дождя.

- Он не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. От полученных травм 21-летний мужчина скончался на месте происшествия, - рассказал сотрудник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области Евгений Шикунов.

Страшные кадры последствия аварии попали на страницы соцсетей. На них видно, что в результате жесткого столкновения от машины мало что осталось. Между тем, на фрагментах груды металла виднеются шашечки такси. В автомобиле во время ДТП пассажиров не было.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/723832" frameborder="0"></iframe> В Тюмени во время дождя на трассе разбился водитель такси.

ИСТОЧНИК KP.RU