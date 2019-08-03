2019-08-03T10:18:34+03:00
Экономика

Пчеловоды Тюменского района опасаются гибели насекомых от пестицидов

Аграрии решили предупреждать о работах с химией в соцсети
Анна Полякова
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Пчеловоды Тюменского района опасаются гибели насекомых от пестицидов Фото: pixabay.comПчеловоды Тюменского района опасаются гибели насекомых от пестицидов Фото: pixabay.com
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Пчеловоды Тюменского района обсудили вопрос безопасности своих питомцев с представителями местной администрации и сельскохозяйственных товаропроизводителей. Поводом для встречи стали случаи массовой гибели пчел в Абатском районе, Заводоуковском городском округе.

Пока в Тюменском районе ситуация у пчеловодов складывается относительно благополучно, решили построить совместную работу аграриями так, чтобы не допустить гибели насекомых. Речь шла об использовании пестицидов и других химических веществ.

Главный государственный ветеринарный инспектор Иван Куковский напомнил о мерах безопасности. Он отметил, что важно обязательное оповещения о проводимых работах, учет погодных условий и использование менее токсичных веществ, которые не могут причинить вред здоровью людей, животных, вызвать гибель насекомых.

Так, например, главный агроном АО «Успенское» Владислав Семенов рассказал, что в хозяйстве используется наземная обработка посевов, не допускается опрыскивание пестицидами медоносных культур во время цветения.

Участники обсуждения решили наладить более плотное и оперативное взаимодействие между пчеловодами и сельхозпроизводителями, чтобы предупреждать о планируемых работах с пестицидами. Поможет в этом и созданная в социальной сети группа, в которую также войдут представители администраций района, муниципальных образований и ветцентра, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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