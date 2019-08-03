СЕГОДНЯ 09:10 2019-08-03T09:10:39+03:00

Тюменские полицейские рассказали, как не попасться на обман в мессенджерах Фото: pixabay.com

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С развитием технологий мошенники изобретают все более сложные и изощренные схемы обмана граждан. Полиция Уватского района Тюменской области рассказывает местным жителям о мошенниках, действующих в популярных сервисах обмена сообщениями, на примере реальных историй.

Так, например, многие интернет-магазины и торговые точки присылают покупателям уведомления об актуальных акциях посредством мессенджеров. Это вполне законно, однако в подобных ситуациях следует проявлять бдительность, от лица известной всем компании могут писать аферисты. Чтобы не попасться на их уловки, следует помнить несколько правил.

Самое главное - сообщения, присылаемые известными компаниями, как правило, носят информативный характер и не предполагают обратной связи. Кроме того, в письме должны содержаться ссылки только на официальный сайт компании и ничего лишнего.

Если предлагается оформить товар через мессенжер, важно обратить внимание на реквизиты, они должны принадлежать юридическому лицу или ИП.

Если просят перевести символическую сумму для участия в акции или розыгрыше, можете быть уверены, что с вами общаются мошенники.

Злоумышленники стараются быть максимально похожими на оригинальных поставщиков товаров и услуг, поэтому надо внимательно читать все полученные сообщения и анализировать содержащуюся в них информацию. В случае если возникают сомнения лучше отказаться от покупки, тем самым гарантированно сохранятся честно заработанные деньги, сообщает УМВД России по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU