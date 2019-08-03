В фестивале «Искер-жыен» впервые примет участие тюменский потомок хана Кучума

СЕГОДНЯ 06:37 2019-08-03T06:37:11+03:00

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Житель Тюменской области Кучум Кучумов впервые принимает участие в XII Международном фестивале историко-культурного наследия сибирских татар «Искер-жыен». Этот человек – настоящий потомок хана Кучума.

Как рассказала председатель совета Тюменской общественной организации «Наследие» Луиза Шамсутдинова, сначала организаторы мероприятия подбирали кого-то похожего на роль хана. По народному преданию и по некоторым архивным документам Кучум был ростом 192 сантиметра.

Мероприятие в эти дни проходит в Тобольском районе. 2 августа фестиваль в администрации Тобольска открыла XIII Всероссийская научно-практическая конференция «Историческая судьба Искера».

На следующий день гости отправились к Искеру, на 19 километр автодороги Тобольск – Байгара. Здесь раскинули юрты. Жизнь средневековых тюркских народов показывают в театрализованном представлении хан Кучум с нукерами и Сузге-ханым.

В честь праздника собирают закят – общий стол с угощениями в честь праздника. На этой же площадке пройдет конкурсная программа фестиваля. Вокалисты, музыканты, танцоры и чтецы представят современные и старинные песни, а также фольклорную музыку. Всего запланировано выступление более 300 артистов.

4 августа в Центре сибирско-татарской культуры Тобольска пройдет награждение лауреатов фестиваля. «Искер-Жыен» завершит гала-концерт. В программе лучшие номера артистов из Казахстана, Татарстана, Новосибирска, Омска, Тюмени, Тобольска. XII Международный фестиваль ежегодно поддерживает Министерство культуры Республики Татарстан.

По результатам народного голосования на портале национального календаря событий EventsInRussia.com фестиваль занял пятое место в двадцатке рейтинга «Лучшие события 2019 года», сообщает ИА «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU