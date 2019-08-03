В День арбуза тюменцы рассказали, как выбирают самый вкусный плод

СЕГОДНЯ 06:00 2019-08-03T06:00:56+03:00

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3 августа россияне отмечают День арбуза. Кстати, биологи авторитетно заявляют, что арбуз - это однолетнее травянистое растение, семейства Тыквенные, а не ягода, как думают многие. Родиной арбуза считается Южная Африка (Бразилия и Парагвай), там до сих пор его можно обнаружить в диком виде.

В настоящее время арбуз культивируется в 96 странах и имеет более 1200 разновидностей. Больше всего его выращивают в Китае, Узбекистане, Америке, Венгрии, Болгарии, Греции, Югославии, Украине и России.

Лучшими сортами арбузов россияне признают: астраханский или быковский (белый), монастырский (зелёный с белыми полосами и с красными или серыми семенами) и камышинский (такой же окраски).

В мякоти арбуза почти нет калорий, зато есть: клетчатка, пектины, гемицеллюлоза, витамин В1, В2, С, РР, фолиевая кислота, провитамина А, каротин, марганец, никель, железо, магний, калий, от 5 -11% легкоусвояемых сахаров, а так же немного аскорбиновой кислоты, тиамина, рибофлавина и никотиновой кислоты. А ещё мякоть арбуза богата органическими кислотами, хорошо стимулирующими пищеварительные и обменные процессы.

«Арбузы - это одно из главных гастрономических приключений лета, - уверен Алексей Кондрахин, ресторанный эксперт и руководитель лаборатории бизнес и социальных инноваций «Стрела». - Но до начала августа даже смотреть в их сторону не рекомендуется, так как риск разочарований крайне высок. До Сибири относительно спелые красные красавцы доходят ближе к середине августа, но зато во всей вкусовой красе. Арбуз - это одна из лучших основ для напитков. Он отлично сочетается с мятой, базиликом, имбирём, зелёным чаем, лаймом и клубникой, так что можно его увидеть в лимонадах, мохито, пуншах, сангрии и крюшонах. А для приготовления блюд из арбуза вам потребуются другие гастрономические спутники: манго, фундук, огурец и филе утки. Но лучше ешьте его свежим, но непременно зрелым. А если решите сохранить арбуз, то сделайте варенье из корок, засолите его (я не шучу) или просто заморозьте в морозилке кусочки мякоти, и будет вам зимой сладкий привет из лета!».

Мы спросили тюменцев о том, когда они покупают первые арбузы и какие же - самые сладкие.

Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы:

Есть арбузы с дочками начинаем в середине июля. Самый вкусный арбуз - не вспомню (в отличие от дыни). Запоминающегося не было, видимо. Хотя первый в году арбуз - всегда вкусный, даже если он так себе. Я очень люблю арбузы, и зимой мне их не хватает.

Саукова Виктория, бухгалтер строительной компании:

В этом году еще не начинала. Так что в среднем едим первые арбузы в 5-10х числах августа. Вот самый вкусный не вспомню. Я если честно, совершенно не умею их выбирать.

Мария Поветкина, адвокат:

Дочь в свои 5 лет абсолютно уверена, что арбуз - это самая вкусная еда на свете, и мяса не надо. Есть арбузы можно смело начинать с середины июля, но не надо их покупать в Ашане! Берите на рынке! А самые вкусные я приобретала на базе «Барабинская», там самый большой выбор. Главное в покупке арбузе уметь его выбирать, (я умею!), и поэтому совсем невкусные ем редко! А чаще всего невкусные - в магазинах у дома. Поэтому не ленимся и едем покупать на базу, и гуглим правила выбора арбуза! Всем приятного аппетита!

Анастасия Протыняк, частный кондитер:

Моя особая и трепетная любовь к арбузам началась во время ожидания рождения старшей дочери: с ноября по март я просто бредила этой ягодой. И вот уже 12 лет первый арбуз в сезоне мы покупаем к ее дню рождения - 4 августа. А вот зимой всегда настигает какой-то «арбузный токсикоз».

Алена Редискина, фуд-блоггер:

Ем арбузы с конца июля. Прихожу за ними в соседний ларёк - и всегда везёт!

Илья Поветкин, юрист:

Я - фанат желтых арбузов. Жалко, что их очень редко и мало продают! С ними не надо заморачиваться с выбором, берем любой, который видим, главное - целый и не мягкий, и он - сладкий как мед!

Полина Гаранина, директор Коммуникационного агентства «Пионер»:

Я выжидаю середины августа, чтобы пойти за арбузом. Обожаю выедать из них серединку - она сахарная и без косточек. Из остального делаю сок. Самый вкусный арбуз - астраханский из детства. А вот самые невкусный арбузы - в Индии. Очень водянистые и невнятные на вкус они там.

ИСТОЧНИК KP.RU