СЕГОДНЯ 05:02 2019-08-03T05:02:18+03:00

Погода в Тюмени 3 августа: день будет пасмурным и дождливым Фото: Анна Полякова

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В субботу, 3 августа, в Тюмени, по прогнозам метеорологов, ожидается всего лишь +15 градусов. День будет пасмурным и дождливым. Ветер юго-западный 8 м/с.

В Ялуторовске +16, в основном – пасмурно, ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный 7 м/с.

В Заводоуковске к вечеру потеплеет до +18 градусов, но без дождя не обойтись. Ветер юго-западного направления 7 м/с.

В Тобольске, как и в столице области, +15 градусов, пасмурно. Весь день будет идти дождь. Ветер южный 6 м/с.

В Ишиме воздух прогреется до + 19 градусов, пасмурно, дождь. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 8 м/с.

По народному календарю с этого дня начинали постепенно прощаться с летом. В некоторых регионах было принято запускать кошек в избу, чтобы они изловили всех мышей. В водоемах уже не купались, т. к. вода была недостаточно прогрета, да и боялись, как бы водяной не утянул.

Существуют и приметы, характерные для 3 августа. Например, если ночь холодная и свежая, то зима будет морозная и ранняя. Грозовые дожди – к долгой и сырой осени. Сороки громко кричат – зима теплой будет. Домашние гуси пытаются улететь – скоро похолодает. Теплая и сырая погода – к хорошему урожаю грибов.

ИСТОЧНИК KP.RU