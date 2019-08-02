2019-08-02T16:11:21+03:00
Происшествия

«Сообщила, что обладает необычными способностями»: пожилую тюменку обчистила гостья с улицы

Женщина заявила, что старушке надо снять порчу
Вадим Бегун
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Гостья с улицы обчистила тюменскую пенсионерку. Фото - pixabay.com.Гостья с улицы обчистила тюменскую пенсионерку. Фото - pixabay.com.
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Тюменскую пенсионерку обчистила неизвестная женщина, которую она встретила на улице. Та заявила, что обладает необычными способностями. Вот только старушка не предполагала, что способности эти больше криминального характера.

В дежурную часть городской полиции поступил звонок от 78-летней местной жительницы. Потерпевшая сообщила, что ее ввели в заблуждение и похитили крупную сумму денег.

– В день преступления пенсионерка находилась во дворе жилого дома, в котором проживает. К ней подошла незнакомая женщина и сообщила, что о своей уверенности в том, что на старушке тяжелая порча на деньгах и здоровье. Незнакомка прошла в дом и попросила принести все денежные сбережения, которые находятся в квартире, якобы для проведения специального ритуала. Доверчивая пенсионерка дала в руки мошеннице 175 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюмени.

Там добавили, что после того, как злоумышленница взяла в руки деньги, ее след простыл. Сейчас стражи правопорядка пытаются установить личность преступницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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