В Тюменской области молодой человек сжег своих соседей

СЕГОДНЯ 14:44 2019-08-02T14:44:26+03:00

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Двадцатилетний тюменец поджег дом своих соседей. От действия дыма погибли два человека.

Тюменские следователи предъявили обвинение неоднократно судимому 20-летнему мужчине. Он обвиняется в убийстве двух человек, совершенном общеопасным способом.

– В конце июня этого года около четырех часов утра в поселке Богандинский обвиняемый из личных неприязненных отношений поджег дом своих соседей. 33-летний мужчина и женщина в это время находились дома и спали. От токсического действия дыма потерпевшие погибли на месте, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Позже злоумышленник был установлен и задержан. В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU