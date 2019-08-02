Субботний велопарад в Тюмени перенесут из-за погоды
Велопарад, который должен был пройти завтра в Тюмени, организаторы перенесли на воскресенье. По их словам, погода на субботу не вызывает никакого доверия
– Регистрация начинается в 11.00, а сам велопарад стартует в 12.00. Тема – музыкальная вечеринка. Традиционное место встречи, активностей и старта велопарада – на самом широком ярусе набережной ближе к мосту Влюбленных, – рассказали организаторы мероприятия.
По их словам, маршрут заезда составит около двух с половиной километров? от пешеходного моста до моста по улице Челюскинцев и обратно.
Отметим, что завтра в Тюмени ожидается сильный дождь. Он начнется утром и прекратится только к вечеру. Температура воздуха составит +14, +16 градусов выше нуля.
ИСТОЧНИК KP.RU