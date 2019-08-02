2019-08-02T14:21:23+03:00
Спорт

Субботний велопарад в Тюмени перенесут из-за погоды

Завтра в областной столице ожидается дождь
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени перенесут велопарад из-за погоды. Фото - "ВЕЛО-TMN".В Тюмени перенесут велопарад из-за погоды. Фото - "ВЕЛО-TMN".
Изменить размер текста:

Велопарад, который должен был пройти завтра в Тюмени, организаторы перенесли на воскресенье. По их словам, погода на субботу не вызывает никакого доверия

– Регистрация начинается в 11.00, а сам велопарад стартует в 12.00. Тема – музыкальная вечеринка. Традиционное место встречи, активностей и старта велопарада – на самом широком ярусе набережной ближе к мосту Влюбленных, – рассказали организаторы мероприятия.

По их словам, маршрут заезда составит около двух с половиной километров? от пешеходного моста до моста по улице Челюскинцев и обратно.

Отметим, что завтра в Тюмени ожидается сильный дождь. Он начнется утром и прекратится только к вечеру. Температура воздуха составит +14, +16 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Сообщила, что обладает необычными способностями»: пожилую тюменку обчистила гостья с улицы
Федеральный научный центр присоединился к созданию тюменского НОЦ
Гилевскую рощу в Тюмени приведут в порядок
В Тюменской области молодой человек сжег своих соседей
«Трава скошена, клумбы прополоты»: тюменские чиновники привели в порядок мемориал погибшим воинам
Антимонополисты отменили госзакупку на ремонт трассы Екатеринбург-Тюмень
Более восьми тонн казахстанской продукции забраковали на тюменской таможне
Тюменец предан суду за выращивание мака в огороде сожительницы
«Просил у прохожих деньги»: пропавшего мужчину разыскивают в Тюмени
В Ишиме нелегал пошел под венец ради прописки
В Тюмени по вине работодателя погиб сварщик
В АО «Транснефть – Сибирь» завершились соревнования среди боевых расчетов добровольных пожарных дружин ПАО «Транснефть»