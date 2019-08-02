«Трава скошена, клумбы прополоты»: тюменские чиновники привели в порядок мемориал погибшим воинам
Памятник воинам, установленный в Вагайском районе, приведен в порядок. Однако это было сделано чиновниками только после того, как местные жители обратились в прокуратуру. Уйти от ответственности местным чиновникам не удалось.
– Памятник приведен в надлежащий вид, он побелен, трещины заделаны. Трава скошена и убрана, клумбы прополоты. Специалист администрации привлечен к дисциплинарной ответственности, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Напомним, ранее в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» была размещена информация о ненадлежащем содержании памятника погибшим в Великой Отечественной войне в селе Ушаково Вагайского района. Прокуроры рассказывали, что на мемориале обнаружены трещины, а вся территория заросла травой. Они потребовали наказать виновных лиц, заявив, что это дело возьмут под свой контроль.
ИСТОЧНИК KP.RU