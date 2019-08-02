«Трава скошена, клумбы прополоты»: тюменские чиновники привели в порядок мемориал погибшим воинам

СЕГОДНЯ 13:59 2019-08-02T13:59:00+03:00

Сделали они это только после вмешательства прокуратуры

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Памятник воинам, установленный в Вагайском районе, приведен в порядок. Однако это было сделано чиновниками только после того, как местные жители обратились в прокуратуру. Уйти от ответственности местным чиновникам не удалось.

– Памятник приведен в надлежащий вид, он побелен, трещины заделаны. Трава скошена и убрана, клумбы прополоты. Специалист администрации привлечен к дисциплинарной ответственности, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Напомним, ранее в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» была размещена информация о ненадлежащем содержании памятника погибшим в Великой Отечественной войне в селе Ушаково Вагайского района. Прокуроры рассказывали, что на мемориале обнаружены трещины, а вся территория заросла травой. Они потребовали наказать виновных лиц, заявив, что это дело возьмут под свой контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU