2019-08-02T13:59:00+03:00
Общество

«Трава скошена, клумбы прополоты»: тюменские чиновники привели в порядок мемориал погибшим воинам

Сделали они это только после вмешательства прокуратуры
Вадим Бегун
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Тюменские чиновники пропололи клумбы на памятнике погибшим воинам. Фото - пресс-служба прокуратуры Тюменской области.Тюменские чиновники пропололи клумбы на памятнике погибшим воинам. Фото - пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
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Памятник воинам, установленный в Вагайском районе, приведен в порядок. Однако это было сделано чиновниками только после того, как местные жители обратились в прокуратуру. Уйти от ответственности местным чиновникам не удалось.

– Памятник приведен в надлежащий вид, он побелен, трещины заделаны. Трава скошена и убрана, клумбы прополоты. Специалист администрации привлечен к дисциплинарной ответственности, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Напомним, ранее в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» была размещена информация о ненадлежащем содержании памятника погибшим в Великой Отечественной войне в селе Ушаково Вагайского района. Прокуроры рассказывали, что на мемориале обнаружены трещины, а вся территория заросла травой. Они потребовали наказать виновных лиц, заявив, что это дело возьмут под свой контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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