Антимонополисты отменили госзакупку на ремонт трассы Екатеринбург-Тюмень

СЕГОДНЯ 13:31 2019-08-02T13:31:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Федеральное дорожное агентство «Уралуправдор» отменило госзакупку на капитальный ремонт трассы Екатеринбург-Тюмень. Таким образом, определение подрядчика для работ на автодороге отложено на неопределенный срок.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что предписание об отмене определения подрядчика выдала Федеральная антимонопольная служба России из-за нарушения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок. Больше никакой информации в извещении не приводится.

Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что «Уралуправтодор» ищет подрядчика, который займется капитальным ремонтом участка трассы Екатеринбург-Тюмень. Протяженность участка, который подлежит ремонту, порядка десяти километров. Из федерального бюджета на эти цели выделят 999, 6 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU