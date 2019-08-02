2019-08-02T12:44:11+03:00
Общество

«Просил у прохожих деньги»: пропавшего мужчину разыскивают в Тюмени

Житель областного центра уже две недели не выходит на связь
Вадим Бегун
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Пропавшего мужчину ищут уже две недели в Тюмени. Фото - соцсети.Пропавшего мужчину ищут уже две недели в Тюмени. Фото - соцсети.
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Тюменец Антон Маслов вышел из дома по улице Тимофея Чаркова 18 июля и до настоящего времени не подает признаки жизни. Его близкие обратились за помощью к волонтерам и полицейским, однако никаких результатов до настоящего времени нет.

Антон был одет в черную футболку с темно-серыми полосами на рукавах, черное зауженное трико, черные кроссовки. На вид ему 30-32 года, темно-русые волосы, худощавого телосложения, носит густую бороду. Подруга пропавшего Марина Невежева отметила, что у Антона впалые щеки, на правой есть родинка, нос немного изогнут. Он имеет привычку сутулиться, поэтому при росте 170 сантиметров может выглядеть ниже, пишет городской информационный портал «Мегатюмень».

Некоторые горожане пишут в социальных сетях, что видели похожего на Антона мужчину. Так, один из них считает, что пропавший не так давно зашел в маршрутку №80 на остановке «Мориса Тореза». Тюменец утверждает, что его речь была невнятной. Еще одна женщина сообщила, что видела мужчину с фотографии побитым. К тому же, он просил у прохожих деньги.

Тюменцев, которые владеют какой-либо информацией по поводу местонахождения Антона Маслова, просят связаться по телефонам 02/112, 8-932-32-39-911.

ИСТОЧНИК KP.RU

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