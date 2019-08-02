В Тюмени по вине работодателя погиб сварщик

СЕГОДНЯ 11:25 2019-08-02T11:25:55+03:00

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В Тюмени произошел несчастный случай со смертельным исходом. Произошел он в блоке цеха ООО «ТСЗ».

– Работникам выдали задание по подготовке к демонтажу подкрановых путей с применением подъемника. При выполнении работ на высоте оборвалась люлька со стрелы подъемника и упала на пол цеха вместе с электрогазосварщиком. В результате пострадавший получил травму не совместимые с жизнью, – рассказали в пресс-службе государственной инспекции труда по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в ходе расследования была установлена причина несчастного случая – это неудовлетворительная организация производства работ, которая выразилась в эксплуатации неисправных машин, механизмов, оборудования.

По результатам расследования комиссия квалифицировала данный несчастный случай как связанный с производством. В настоящий момент решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU