В АО «Транснефть – Сибирь» завершились соревнования среди боевых расчетов добровольных пожарных дружин ПАО «Транснефть»

СЕГОДНЯ 11:02 2019-08-02T11:02:36+03:00

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В АО «Транснефть – Сибирь» завершились XVII соревнования на звание «Лучший расчет добровольной пожарной дружины» среди организаций системы «Транснефть».

Соревнования проходили на стадионе «Геолог» г. Тюмени с 31 июля по 1 августа 2019 года. В них участвовало 16 команд, всего 96 участников. В церемонии открытия принимали участие первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов, председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный, директор департамента охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности ПАО «Транснефть» Андрей Зайцев, генеральный директор АО «Транснефть – Сибирь» Виктор Бронников.

Цель – определение профессионального уровня добровольных пожарных дружин (ДПД), а также повышение знаний и практических навыков в области пожарной безопасности.

Дружины соревновались в четырех видах: преодоление стометровой полосы с препятствиями, пожарная эстафета 4х100 метров, боевое развертывание от пожарного автомобиля, теоретическая подготовка. Результаты оценивала конкурсная комиссия в составе специалистов ПАО «Транснефть» и МЧС РФ, которая учитывала соблюдение инструкций и правил, а также время выполнения заданий.

В соревнованиях среди боевых расчетов добровольных пожарных дружин на звание «Лучший расчет добровольной пожарной дружины ПАО «Транснефть» победителем признана команда АО «Транснефть – Сибирь». На втором месте – дружина АО «Транснефть – Западная Сибирь». Третье место заняла команда ООО «Транснефть – Балтика». Церемония награждения состоялась в Тюменском драматическом театре.

Вручая награды победителям, главный судья соревнований, начальник отдела пожарной безопасности ПАО «Транснефть» Сергей Морозов отметил: «В системе «Транснефть» работает пять тысяч сотрудников, вступивших в ряды добровольных пожарных дружин. От вашего труда зависит безопасная перекачка нефти и нефтепродуктов. Спасибо вам за ваш труд. Вы показали отличные результаты».

В ходе соревнований были установлены новые спортивные рекорды в следующих дисциплинах: в беге на 100 метров с препятствиями Александр Свитюк из АО «Транснефть – Сибирь» показал результат в 25,76 секунд, команда АО «Транснефть – Сибирь» продемонстрировала результат в пожарной эстафете 4х100 метров – 109,95 секунд и в боевом развертывании от пожарного автомобиля – 45,68 секунд.

Итоги соревнований показали высокий уровень готовности добровольных пожарных дружин ПАО «Транснефть» к выполнению задач по обеспечению пожарной безопасности объектов компании.

ИСТОЧНИК KP.RU