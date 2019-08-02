В Тюмени уже сутки борются с последствиями сильного ливня

СЕГОДНЯ 10:17 2019-08-02T10:17:51+03:00

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За одни лишь сутки тюменские подрядчики откачали с улиц областного центра 1657 кубических метров воды. Необходимые работы шли на многих улицах города.

– Все сообщения горожан были взяты в работу, на указанных адресах принимают меры по откачке воды. Хотим напоминать, что управляющие компании обязаны организовывать работы во дворах. В первую очередь звонить нужно в обслуживающую организацию, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

Там также сообщили, что в 2018 году была разработана проектная документация на выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог с устройством ливневой канализации на 19 объектах. В этом же году запланировано строительство 14,2 километров ливневой канализации на тринадцатых объектах. Кроме того, сформированы планы на ремонт, реконструкцию и строительство почти на 90 объектах.

Напомним, что пожаловаться на потоп во дворе или на улицах города можно на портале «Тюмень – наш дом».

ИСТОЧНИК KP.RU