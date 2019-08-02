Губернатор Моор остановил строительство новой развязки в Тюмени

СЕГОДНЯ 09:52 2019-08-02T09:52:48+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что принял решение приостановить строительство развязки на Червишеском тракте. Он дал распоряжение создать рабочую группу.

«Недавно прошло общественное обсуждение вопросов строительства дорожной развязки в районе Комарово. Так как это обязательная юридическая процедура, у нее был четкий, определенный предмет – вопросы экологии. Встреча прошла очень активно, и люди обозначили целый ряд вопросов, выходящих за ее формальный предмет – начиная от особенностей конструкции развязки до схемы транспортного планирования всей южной части города. Считаю, что на все вопросы, поставленные жителями, должны быть даны ответы», – написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава региона.

Он подчеркнул, что полностью поддерживает предложение инициативной группы жителей Комарово о создании рабочей группы. Губернатор дал поручение обязательно привлечь к ее работе экспертов по всем возникающим темам. Поскольку по итогам работы группы могут возникнуть корректировки проекта, Александр Моор поручил приостановить все подготовительные работы по строительству развязки.

ИСТОЧНИК KP.RU