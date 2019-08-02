2019-08-02T09:52:48+03:00
Общество

Губернатор Моор остановил строительство новой развязки в Тюмени

Местные жители выступают против большой стройки
Вадим Бегун
Поделиться:
Губернатор Тюменской области поручил остановить строительство развязки в районе Комарово. Фото - "ВКонтакте".Губернатор Тюменской области поручил остановить строительство развязки в районе Комарово. Фото - "ВКонтакте".
Изменить размер текста:

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что принял решение приостановить строительство развязки на Червишеском тракте. Он дал распоряжение создать рабочую группу.

«Недавно прошло общественное обсуждение вопросов строительства дорожной развязки в районе Комарово. Так как это обязательная юридическая процедура, у нее был четкий, определенный предмет – вопросы экологии. Встреча прошла очень активно, и люди обозначили целый ряд вопросов, выходящих за ее формальный предмет – начиная от особенностей конструкции развязки до схемы транспортного планирования всей южной части города. Считаю, что на все вопросы, поставленные жителями, должны быть даны ответы», – написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава региона.

Он подчеркнул, что полностью поддерживает предложение инициативной группы жителей Комарово о создании рабочей группы. Губернатор дал поручение обязательно привлечь к ее работе экспертов по всем возникающим темам. Поскольку по итогам работы группы могут возникнуть корректировки проекта, Александр Моор поручил приостановить все подготовительные работы по строительству развязки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени уже сутки борются с последствиями сильного ливня
«Бил ногами по лицу, а по рукам молотком»: тюменка 5 лет терпела издевательства мужа
Экс-проректор тюменского университета сядет на 8 лет за махинации
«Обязательно вернемся в город с победами»: ФК «Тюмень» разгромил гостей из Ижевска
«Хор Турецкого» выступит на юбилее Тюменского региона в областном центре
Обладатель двух Каннских львов приедет в Тюмень с мастер-классом
Тюменских школьников научат быть блогерами
Тюменцы смогут попасть на экскурсию на маршрутном автобусе
В Тюмени отключат светофоры
Погода на 2 августа в Тюмени: до обеда дождь, потом ясно
Тюменцам дали советы по выбору детского автокресла
В Тюмени ликвидируют лужи после сильного ливня
В Ишиме открыли новое футбольное поле
В Тюмени объявлен конкурс рисунков о любимых детских площадках города
Поздравляем! Вице-губернатор Тюменской области празднует юбилей
«Это было дело чести»: полицейские нашли тюменца, обокравшего ветерана войны
Банк УРАЛСИБ в Екатеринбурге выступил партнером международного форума «Казахстан-Узбекистан: перспективные рынки для бизнеса»
Порядка семи тысяч тюменцев поддержали проект благоустройства улицы Ленина