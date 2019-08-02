«Бил ногами по лицу, а по рукам молотком»: тюменка 5 лет терпела издевательства мужа

СЕГОДНЯ 09:28 2019-08-02T09:28:19+03:00

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В Тюмени женщина пять лет терпела побои, которые наносил ей собственный муж. Но однажды она уехала в другой город и подала на развод.

Тюменские приставы завершили исполнительное производство в пользу молодой женщины, находящейся в декретном отпуске по уходу за ребенком. Они рассказали ужасные подробности избиений, которые она терпела целых пять лет от мужа.

– Тюменец заявил, что агрессию в нем вызывали ее необоснованные обвинения в изменах. Он избивал жену ногами в лицо, пряжкой ремня, молотком по рукам, однажды даже сломал ей нос. В ходе судебного заседания мужчина свою вину категорически не признавал. Факт перелома он объяснил тем, что это маленький сын во время сна пнул ее ногой, – сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Там также рассказали, что когда у женщины восстановилось лицо, глава семейства увез их на Сейшельские острова. Однако после очередного жестокого избиения тюменка уехала с сыном в другой город, где подала на развод. В итоге суд признал его виновным, назначив наказание в виде 4 лет условно и взыскав с него 300 тысяч рублей морального вреда в пользу бывшей жены.

Исполнять решение суда мужчина не спешил. Тогда приставы установили его многочисленные счета в разных банках. На них и было обращено взыскание. Кроме того, с его заработной платы удерживается процент в счет алиментов бывшей жене и сыну.

ИСТОЧНИК KP.RU