Четырех тюменцев осудят за хищение крупной партии сырья с завода

СЕГОДНЯ 10:39 2019-08-02T10:39:23+03:00

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В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отношении четырех местных жителей. Трое из них обвиняются кража, совершенной группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, еще один – за пособничество.

– В октябре 2018 года трое работников при пособничестве охранника вывезли с территории предприятия 9 тонн сырья для промышленного производства на общую сумму более 1 миллиона рублей. В конце месяца была выявлена недостача. С помощью камер видеонаблюдения удалось узнать, что на территорию завода заезжал фургон, который в специальном журнале не регистрировался. Позже охранник сознался, что по просьбе работника завода за вознаграждение пропускал автомобиль без досмотра и отметки в журнале, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По уголовному делу уже утверждено обвинительное заключение, материалы направлены в суд. Тюменцы могут лишиться свободы на срок до 10 лет каждый.

ИСТОЧНИК KP.RU