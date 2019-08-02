2019-08-02T09:05:37+03:00
Происшествия

Экс-проректор тюменского университета сядет на 8 лет за махинации

Мужчина злоупотребил своими полномочиями
Вадим Бегун
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Экс-проректор Тюменского государственного нефтегазового университета нанес учебному заведению значительный ущерб.Экс-проректор Тюменского государственного нефтегазового университета нанес учебному заведению значительный ущерб.Фото: Татьяна Коркина
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В Тюмени вынесен приговор по резонансному уголовному делу в отношении экс-проректора нефтегазового университета Александра Ошибкова. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

– В 2014-2015 годах Ошибков организовал проведение трех аукционов на поставку оборудования для геонавигационной системы и забойных двигателей, по итогам которых были заключены договоры с двумя аффилированными с Ошибковым фирмами. Высшее учебное заведение, в котором он работал, перевело им более 152 миллионов рублей, при этом оборудование фактически в университет не поступало. Оно эксплуатировалось в группе других компаний, которыми фактически руководил подсудимый, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там сообщили, что суд с учетом судимости окончательно назначил ему 7 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ранее его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении более 179 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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