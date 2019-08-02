Экс-проректор тюменского университета сядет на 8 лет за махинации

СЕГОДНЯ 09:05 2019-08-02T09:05:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени вынесен приговор по резонансному уголовному делу в отношении экс-проректора нефтегазового университета Александра Ошибкова. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

– В 2014-2015 годах Ошибков организовал проведение трех аукционов на поставку оборудования для геонавигационной системы и забойных двигателей, по итогам которых были заключены договоры с двумя аффилированными с Ошибковым фирмами. Высшее учебное заведение, в котором он работал, перевело им более 152 миллионов рублей, при этом оборудование фактически в университет не поступало. Оно эксплуатировалось в группе других компаний, которыми фактически руководил подсудимый, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там сообщили, что суд с учетом судимости окончательно назначил ему 7 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ранее его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении более 179 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU