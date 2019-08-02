2019-08-02T08:42:29+03:00
Спорт

«Обязательно вернемся в город с победами»: ФК «Тюмень» разгромил гостей из Ижевска

Матч отличился обилием голов
Вадим Бегун
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Тюменцы забили пять голов в ворота команды из Ижевска. Фото - пресс-служба ФК "Тюмень".Тюменцы забили пять голов в ворота команды из Ижевска. Фото - пресс-служба ФК "Тюмень".
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Футбольный клуб «Тюмень», выступающий во Втором дивизионе России, со счетом 5:3 переиграл «Зенит-Ижевск» на домашнем стадионе «Геолог». Автор дубля Евгений Рагулькин после матча заявил, что команда настроена только побеждать.

– Думаю, что болельщикам было очень интересно смотреть игру. Было забито восемь голов! За все то время, что я тренирую «Тюмень» это первый раз, когда мы пропустили в одном матче три гола. У противника было еще много моментов, где нас спасал вратарь. Это говорит о том, что есть явные проблемы в обороне, – рассказал в послематчевой пресс-конференции Горан Алексич, тренер тюменцев.

Он также заявил, что команде надо стремиться к сыгранности, чтобы у противника было меньше шансов взять наши ворота. Его очень порадовало то, что «Тюмень» забила пять голов. Автору дубля Евгений Рагулькин в свою очередь отметил, что горожан ждет непростой календарь, однако команда обязательно вернется в областной центр с победами.

Напомним, теперь ФК «Тюмень» отправляется на выезд. 4 августа ей предстоит кубковая игра в Новотроицке с «Ностой», а 8 августа – матч ОЛИМП-Первенства России с «Челябинском».

ИСТОЧНИК KP.RU

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