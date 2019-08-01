2019-08-01T16:18:18+03:00
Общество

В Тюмени ликвидируют лужи после сильного ливня

Специалисты дежурят в низинах, где скапливается вода
Лидия Шумкова
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В местах, где скапливается вода, подрядчики в период ливней организуют дежурства. Фото из группы "Тюмень - наш дом" в ВКВ местах, где скапливается вода, подрядчики в период ливней организуют дежурства. Фото из группы "Тюмень - наш дом" в ВК
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Тюмень накрыл очередной ливень. Уже сейчас главные улицы города охвачены 8-балльными пробками. Затруднено движение в центре города, по улицам 50 лет Октября, Мельникайте, Пермякова, на Московском тракте. Возрос спрос на такси, а, стало быть, подскочили цены.

Из-за дождя оказались подтоплены улицы и тротуары. Так, тюменцы уже успели пожаловаться на большие лужи в Плеханово, на Лесобазе.

Тюменцы успели пожаловаться на лужи в районе Лесобазы. Фото из группы "Тюмень - наш дом" в ВК

Тюменцы успели пожаловаться на лужи в районе Лесобазы. Фото из группы "Тюмень - наш дом" в ВК

Как отметили на портале «Тюмень-наш дом», в так называемых пониженных местах, в которых часто возникает скопление воды, подрядчики в период ливней организуют дежурства.

В Плеханово ливень тоже оставил свой след. Фото из группы "Тюмень - наш дом" в ВК

В Плеханово ливень тоже оставил свой след. Фото из группы "Тюмень - наш дом" в ВК

- За состояние дворовых территорий, в том числе ликвидацию подтоплений межквартальных проездов и дворов, отвечают обслуживающие организации. За ликвидацию луж на дорогах – подрядчик, обслуживающий улично-дорожную сеть, - отметили на портале.

Кстати, о проблемах можно информировать через портал «Тюмень-наш дом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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