Тюменцы смогут попасть на экскурсию на маршрутном автобусе

СЕГОДНЯ 06:20 2019-08-02T06:20:12+03:00

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Сегодня, 2 августа, возможность попасть на экскурсию прямо во время езды на общественном транспорте будет у жителей Тюменской области. Опытные экскурсоводы – участники программы «Волонтеры серебряного возраста» и сотрудники музеев – расскажут пассажирам в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске и Ишиме об истории области.

– Образовательные поездки начнутся в 11.00 утра и продлятся до 13.00 часов. Гиды будут заходить в автобусы и в течение 20-25 минут рассказывать об истории и основных достопримечательностях, а потом пересаживаться на тот же маршрут, следующий в обратном направлении. В общей сложности в регионе пройдет более 30 бесплатных экскурсий, – рассказали в пресс-службе департамента общественных связей Тюменской области.

Там отметили, что у тюменцев есть возможность подробно узнать о том, где и когда в городе появились первые фонари, какую роль сибирские кошки сыграли в сохранении произведений искусства, а также почему памятник буровой вышке установлен в самом центре.

ИСТОЧНИК KP.RU