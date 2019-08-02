2019-08-02T07:40:42+03:00
Звезды

Обладатель двух Каннских львов приедет в Тюмень с мастер-классом

Юрий Карих расскажет местным жителям о своих работах
Вадим Бегун
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Режиссер монтажа известного фильма приедет в Тюмень. Фото - «Медиаполис».Режиссер монтажа известного фильма приедет в Тюмень. Фото - «Медиаполис».
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Монтажер фильма «Лето» Кирилла Серебренникова Юрий Карих приедет в Тюмень с мастер-классом. За свои работы он получил двух Каннских львов и премию «Ника».

– Среди его популярных работ такие фильмы, как «Лето» и «Ученик», которые известны в широком прокате не только в нашей стране, но и за рубежом. Юрий также сотрудничает с Олегом Трофимом (режиссер фильма «Лед») и Резо Гигинеишвили («Без границ», «Заложники»), – рассказывают организаторы мероприятия.

Во время мастер-класса Карих расскажет участникам встречи о своих работах, монтаже, покажет приемы и поделиться собственным опытом.

Мероприятие может посетить любой желающий. Оно пройдет в Центре развития региональных медиа и кино «Медиаполис» сегодня, 2 августа, в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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