2019-08-02T07:02:28+03:00
Общество

Тюменских школьников научат быть блогерами

Запись на занятия уже стартовала
Вадим Бегун
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Тюменские школьники станут блогерами. Фото - Тюменское концертно-театральное объединение.Тюменские школьники станут блогерами. Фото - Тюменское концертно-театральное объединение.
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Тюменский дворец культуры «Нефтяник» объявляет набор в Школу блогеров. Занятия Учениками могут стать дети от 8 до 15 лет. Запись открылась уже вчера, сам же курс стартует в сентябре.

– Преподаватель будет практикующий и успешный блогер Людмила Тюменцева. За первые три месяца ее блог набрал 10 тысяч подписчиков, сейчас их уже более 25 тысяч. Блог независимого журналиста входит в топ-3 интересных блога Тюмени по версии NB Life, – рассказали в Тюменском концертно-театральном объединении.

Там добавили, что ученики школы смогут снимать репетиции, спектакли, также практиковаться и делать репортажи с мероприятий. В рамках курса планируются организация экскурсий на радио и телевидение. Дети научатся использовать гаджеты, снимать прямые эфиры, сторис, разговаривать на камеру, снимать фото и видео на мобильный телефон, потренируют голос и научатся оформлять свою речь, а также преодолеют страх публичных выступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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