Тюменцам дали советы по выбору детского автокресла

СЕГОДНЯ 16:37 2019-08-01T16:37:04+03:00

К этому вопросу нужно подходить грамотно

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Сотрудники тюменской Госавтоинспекции пошли по магазинам, но не за покупками. Их цель – рассказать покупателям правила пользования детских автокресел. Каждому желающему автоинспекторы помогли в выборе подходящей модели удерживающего устройства.

– К выбору автокресла нужно подходить грамотно. При покупке той или иной модели необходимо учитывать рост и вес ребенка, – пояснили в региональной ГИБДД, добавив, что для полной безопасности устройству отведено свое особое место в автомобиле.

По итогам экспресс-урока каждый участник получил памятки по использованию детских удерживающих устройств и карманные календари, а также принял участие в флешмобе, сделав фото у баннера «Купите своему ребенку автокресло!».

ИСТОЧНИК KP.RU