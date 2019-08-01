Поздравляем! Вице-губернатор Тюменской области празднует юбилей

СЕГОДНЯ 15:10 2019-08-01T15:25:00+03:00

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У одного из самых влиятельных людей Тюменской области, вице-губернатора региона Сергея Сарычева, сегодня юбилей. Как стало известно «Комсомольской правде-Тюмень», второе лицо правительства области в данный момент находится в отпуске и появится на работе только на следующей неделе.

После возвращения его ждет поздравление от губернатора Александра Моора. Памятный адрес с теплыми словами Сергею Сарычеву вручат позже.

Напомним, Сергей Сарычев родился в 1 августа 1959 года в селе Викулово Викуловского района Тюменской области. Окончил Томский политехнический институт. Он долгие годы стоял у руля молодежной политики: с 1988 года работал секретарем Тюменского обкома ВЛКСМ. В 1992 года возглавил комитет по делам молодежи в администрации региона. Спустя пять лет Сергей Сарычев занял должность заместителя губернатора Тюменской области, а в 2001 году — заместителя председателя правительства ХМАО-Югры. В 2003 году Сергей Сарычев вернулся в Тюмень на должность заместителя губернатора, и уже через два года стал вице-губернатором.

«Комсомольская правда-Тюмень» поздравляет Сергея Михайловича с юбилеем и желает успехов в работе на благо региона. С юбилеем!

ИСТОЧНИК KP.RU