В Ишиме открыли новое футбольное поле

СЕГОДНЯ 15:52 2019-08-01T15:52:49+03:00

Тюменский губернатор уже успел покатать на нем мяч

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Современное футбольное поле накануне открыли в Ишиме. Это даст новые возможности развитию спорта и физической культуры на территории города. На открытии нового спортивного объекта присутствовал губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Губернатор подчеркнул, что в Ишиме уже создана отличная техническая база: современный спортивный комплекс, стадион «Центральный», бассейн, спортклуб «Ласточка», детская школа олимпийского резерва. Кружки и секции по волейболу, баскетболу, мини-футболу, паэрлифтингу и велоспорту активно набирают в свои команды новых учеников.

Александр Моор пожелал юным спортсменам не останавливаться на достигнутом, покорять новые вершины и самое главное не забывать, что истинное развитие личности, это не только физическая подготовка, но и интеллектуальные способности.

Губернатор Тюменской области раздал будущим чемпионам футбольные мячи и открыл товарищеский матч, подав мяч на поле.

Отметим, что число спортсменов в Ишиме за последние годы выросло на 7,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU