В Ишиме открыли новое футбольное поле
Современное футбольное поле накануне открыли в Ишиме. Это даст новые возможности развитию спорта и физической культуры на территории города. На открытии нового спортивного объекта присутствовал губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Губернатор подчеркнул, что в Ишиме уже создана отличная техническая база: современный спортивный комплекс, стадион «Центральный», бассейн, спортклуб «Ласточка», детская школа олимпийского резерва. Кружки и секции по волейболу, баскетболу, мини-футболу, паэрлифтингу и велоспорту активно набирают в свои команды новых учеников.
Александр Моор пожелал юным спортсменам не останавливаться на достигнутом, покорять новые вершины и самое главное не забывать, что истинное развитие личности, это не только физическая подготовка, но и интеллектуальные способности.
Губернатор Тюменской области раздал будущим чемпионам футбольные мячи и открыл товарищеский матч, подав мяч на поле.
Отметим, что число спортсменов в Ишиме за последние годы выросло на 7,5%.
ИСТОЧНИК KP.RU