2019-08-01T14:46:28+03:00
Происшествия

«Это было дело чести»: полицейские нашли тюменца, обокравшего ветерана войны

За мелкую кражу мужчине грозит до шести лет тюрьмы
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюменской области обокрали ветерана. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.В Тюменской области обокрали ветерана. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
Изменить размер текста:

Тюменские полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в краже денег у ветерана ВОВ. Мужчина потратил похищенное на выпивку.

В дежурную часть пункта полиции в селе Армизонское поступил звонок от 92-летнего жителя села Южно-Дубровное. Пожилой мужчина сообщил, что обнаружил пропажу денежных средств, хранившихся у него дома.

– Подозреваемому односельчанину было известно, что у ветерана войны и труда имеются некоторые сбережения. Также в день совершения преступления он видел, как пожилой мужчина рассчитывался в магазине наличными. Ночью, разбив окно в сенях, злоумышленник пробрался в дом ветерана, однако ему удалось найти лишь 1700 рублей в кармане пиджака, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Там добавили, что преступник ушел пешком в соседнюю деревню. Там он купил себе спиртное. 43-летнего ранее судимого местного жителя полицейские задержали спустя несколько часов, он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцам дали советы по выбору детского автокресла
В Тюмени ликвидируют лужи после сильного ливня
В Ишиме открыли новое футбольное поле
В Тюмени объявлен конкурс рисунков о любимых детских площадках города
Поздравляем! Вице-губернатор Тюменской области празднует юбилей
Банк УРАЛСИБ в Екатеринбурге выступил партнером международного форума «Казахстан-Узбекистан: перспективные рынки для бизнеса»
Порядка семи тысяч тюменцев поддержали проект благоустройства улицы Ленина
Более 100 лесорубов поймали в Тюменской области за полгода
Тобольскую чиновницу оштрафовали за волокиту
Тюменец потерял больше миллиона рублей, пытаясь купить несуществующий трактор
Сдачу известного тюменского долгостроя снова перенесли
«Красиво жить не запретишь»: тюменцы расстелили ковры перед пешеходными переходами
Губернатор Тюменской области прошелся по новой набережной Ишима
Тюменцев предупредят о видеофиксации на дорогах специальными знаками
Домработница обокрала тюменских богачей
Более 26 тысяч тюменцев больны гепатитом
Выбросил нож в окно: молодой тюменец зарезал своего знакомого
Обходила этаж за этажом: тюменка самостоятельно провела эвакуацию людей из горящего здания
На Тюмень надвигается сильный ветер и дождь
ВТБ запускает программу кредитования СМБ на приобретение коммерческой недвижимости по договору долевого участия
Полицейский спас тонущую женщину в Тюмени
Более тридцати рэперов приедут в Тюмень на фестиваль уличной музыки
«Просто очень понравились»: подруга украла у тюменки ювелирные изделия
В Тюмени появится улица Изобильная
На вопросы о раке тюменцам ответит новый спецпроект
Нескольким тюменским автобусам дополнят маршрут
Погода на 1 августа в Тюмени: месяц начнется с обильных дождей