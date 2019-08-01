«Это было дело чести»: полицейские нашли тюменца, обокравшего ветерана войны

СЕГОДНЯ 14:46 2019-08-01T14:46:28+03:00

За мелкую кражу мужчине грозит до шести лет тюрьмы

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Тюменские полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в краже денег у ветерана ВОВ. Мужчина потратил похищенное на выпивку.

В дежурную часть пункта полиции в селе Армизонское поступил звонок от 92-летнего жителя села Южно-Дубровное. Пожилой мужчина сообщил, что обнаружил пропажу денежных средств, хранившихся у него дома.

– Подозреваемому односельчанину было известно, что у ветерана войны и труда имеются некоторые сбережения. Также в день совершения преступления он видел, как пожилой мужчина рассчитывался в магазине наличными. Ночью, разбив окно в сенях, злоумышленник пробрался в дом ветерана, однако ему удалось найти лишь 1700 рублей в кармане пиджака, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Там добавили, что преступник ушел пешком в соседнюю деревню. Там он купил себе спиртное. 43-летнего ранее судимого местного жителя полицейские задержали спустя несколько часов, он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU