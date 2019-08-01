В Тюмени объявлен конкурс рисунков о любимых детских площадках города

СЕГОДНЯ 15:32 2019-08-01T15:40:18+03:00

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Наверное, каждый из нас хотел бы вернуться в детство! Пробежаться босиком по лужам под теплым дождем, залезть в свое секретное место на высоком дереве, дотянуться до соседской малины за забором, да просто вернуться в свой двор, к любимым качелям и лазалкам!

Ведь все «важные» детские дела, переговоры, соревнования и прочие активности всегда, ну, или почти всегда, совершались во дворе, на детских площадках!

Федеральный партийный проект «Крепкая семья» и сайт для тюменских родителей «Детки!» объявляют конкурс рисунков «Тюмень – город детства».

На рисунке должны быть изображены любимые детские площадки Тюмени (парки, игровые зоны, скверы и т.п.) так, как их видит и воспринимает участник конкурса.

Ограничений по количеству работ от одного участника нет.

Участие в Конкурсе бесплатное.

Техника выполнения работ: карандаш, гуашь, пастель и т.д.

К участию в Конкурсе допускаются дети от 3 до 12 лет.

Среди участников Конкурса выделяются четыре возрастные группы:

1 группа – младшие дошкольники 3-4 года;

2 группа - старшие дошкольники и младшие школьники 5-7 лет;

3 группа - школьники 8-10 лет;

4 группа - школьники 11-12 лет.

В каждой возрастной группе утверждаются три призовых места.

Призовой фонд: подарочные сертификаты в «Детский мир» (1-3 группа) и «Леонардо» (4 группа) в ценовом диапазоне:

1 место - 4000 рублей

2 место - 3000 рублей

3 место - 2000 рублей

– Город детства – это место, с которым связаны самые теплые воспоминания. Надеюсь сегодняшние ребятишки будут любить его так же как мы. И находя сейчас «свои» места они в будущем постараются сделать его еще красивее, уютнее и удобнее для жизни, – комментирует Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы.

РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА:

Сбор рисунков проводится с 1 августа 2019 г. по 12.00 15 августа 2019 г., на страницах Конкурса в каждой возрастной группе.

Первый тур голосования посетителями портала «Детки!» с 15 августа 2019 г. по 19 августа 2019 г. за понравившуюся им работу в каждой возрастной категории.

По окончанию голосования посетителей сайта «Детки!» жюри – партнеры конкурса – выбирает 3-х победителей (одного - среди номинантов, выбранных голосованием пользователей, еще двух - из общего списка участников) в каждой возрастной группе. Объявление итогов - 23 августа 2019 г.

Участникам Конкурса, занявшим 1-е места в возрастных группах, присваивается звание победителей Конкурса, вручаются подарки и дипломы. Участникам Конкурса, занявшим 2-е и 3-е места, присваивается звание призеров конкурса, вручаются памятные подарки и дипломы. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают грамоты участника Конкурса.

Награждение состоится 31 августа 2019 г. на технофестивале #ДОРОГАВШКОЛУ

Условия конкурса и подробности на этом сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU