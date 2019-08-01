2019-08-01T14:25:06+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ в Екатеринбурге выступил партнером международного форума «Казахстан-Узбекистан: перспективные рынки для бизнеса»

Вадим Бегун
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Фото - Банк УРАЛСИБ.Фото - Банк УРАЛСИБ.
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Банк УРАЛСИБ выступил партнером международного форума «Казахстан-Узбекистан: перспективные рынки для бизнеса», прошедшего в столице Урала при поддержке министерства инвестиций и развития Свердловской области.

На Форум, организованный Центром поддержки экспорта, действующим в рамках Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, съехалось более 150 предпринимателей из разных городов области.

Форум прошел в рамках программы мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В первой части форума состоялось обсуждение специфики ведения бизнеса на заявленных территориях. Во второй части в рамках тематических секций предпринимателей познакомили с электронными торговыми площадками, через которые можно онлайн продавать российские товары на рынок стран СНГ.

На площадке Форума работал консультационный пункт Банка УРАЛСИБ, где предприниматели могли получить квалифицированные консультации специалистов Банка по финансовым инструментам для развития бизнеса, кредитных программах Банка, валютному контролю, особенностям финансирования внешнеэкономических сделок. В ходе мероприятия эксперты Банка провели более 40 консультаций для предпринимателей.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

ИСТОЧНИК KP.RU

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