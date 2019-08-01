Тобольскую чиновницу оштрафовали за волокиту

СЕГОДНЯ 13:15 2019-08-01T13:15:32+03:00

Тюменскую чиновницу оштрафовали на 5 тысяч рублей за волокиту. Фото: Ольга Крыльцова

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В Тобольске руководительница муниципального учреждения не отвечала на запрос горожанина. За этот проступок чиновница отделалась мелким штрафом.

Тобольская межрайонная прокуратура региона выявила нарушения федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в имущественной казне Тобольска. Должностные лица обязаны дать ответ по существу поставленных вопросов в течение 30 дней со дня регистрации обращения. Однако, как оказалось, сто законом дружат не все чиновники.

– В конце мая этого года в адрес председателя Комитета по управлению имуществом администрации города поступило обращение местного жителя о проведении капитального ремонта дома, в котором он проживает. Его передали директору имущественной казны Тобольска. Как выяснилось, ответ был подготовлен 27 июня, а вручен ему лишь 8 июля, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что чиновница отделалась мелким штрафом. Женщина заплатит в казну города всего пять тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU