Сдачу известного тюменского долгостроя снова перенесли

СЕГОДНЯ 12:26 2019-08-01T12:26:11+03:00

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Прокурор Ленинского округа Тюмени провел выездное рабочее совещание на объекте строительства ПАО «Тюменьэнергострой». Эта организация занимается строительством дома в жилом микрорайоне «Славутич». Подрядчик возводит строение почти два года.

– К строительству жилого дома застройщик приступил в 2017 году. Первоначальный срок сдачи объекта был установлен застройщиком на четвертый квартал прошлого года. Ключи от квартиры должны были получить до 28 июня этого года. Однако в настоящее время срок ввода в эксплуатацию перенесен на 4 квартал этого года, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что в ходе совещания обсуждены вопросы подключения жилого дома к отоплению и устранения недостатков. Ранее исполняющему обязанности генерального директора «Тюменьэнергострой» Юрию Бондарю было внесено представление об устранении нарушений закона. Дело в том, что

проверка окружной прокуратуры выявила нарушения в части своевременного уведомления участников строительства о переносе сроков сдачи. Теперь прокуроры держат на особом контроле завершение строительства объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU