Тюменец потерял больше миллиона рублей, пытаясь купить несуществующий трактор

СЕГОДНЯ 12:50 2019-08-01T12:50:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Тюменской области перевел продавцу-мошеннику крупную сумму денег. Как и следовало ожидать, «купленный» товар мужчина так и не получил.

В городскую полицию поступила информация от местного жителя о том, что он попался на уловки неизвестного и потерял крупную сумму денежных средств.

– На одном из сайтов потерпевший увидел объявление о продаже трактора и связался с продавцом. Во время разговора злоумышленник рассказал, что транспорт будет в городе через неделю, но для его покупки нужно прямо сейчас перевести всю сумму. Поверив телефонному незнакомцу, мужчина перевел 1 325 000 рублей на указанный банковский счет, – сообщили подробности дела в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Там отметили, что после оплаты «продавец» перестал выходить на связь. Сейчас его разыскивают стражи правопорядка. Мошеннику грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU