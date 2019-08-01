2019-08-01T11:07:06+03:00
Общество

Тюменцев предупредят о видеофиксации на дорогах специальными знаками

Жителям области заранее покажут, что их снимает камера
Вадим Бегун
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Автомобиль наносит на асфальт специальный знак, предупреждающий о видеофиксации. Фото - ГУС Тюменской области.Автомобиль наносит на асфальт специальный знак, предупреждающий о видеофиксации. Фото - ГУС Тюменской области.
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Специальные дорожные знаки, указывающие, что на участке дороги ведется видеофиксация, появятся в Тюменской области. Всего в регионе 800 аварийно-опасных участков дорог.

– Рядом с местами установки стационарных и передвижных комплексов фотовидеофиксации появятся дорожные знаки. В Тюменской области уже 20 аварийно-опасных участков на региональных дорогах оборудованы знаками «Фотовидеофиксация» и «Ограничение максимальной скорости», на дорожное полотно также нанесена разметка «Фотовидеофиксация». Работа по установке знаков продолжается, – рассказали в пресс-службе Главного управления строительства по региону.

Там добавили, что информация о местах установки стационарных и передвижных комплексов фотовидеофиксации опубликована на официальных ресурсах ГИБДД для информирования водителей.

Напомним, 26 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что камеры на автодорогах устанавливаются для снижения аварийности, их нельзя прятать на опасных участках, чтобы подвести водителей под штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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