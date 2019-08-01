Более 26 тысяч тюменцев больны гепатитом

СЕГОДНЯ 10:18 2019-08-01T10:18:07+03:00

Эта цифра растет из года в год

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Более 26 тысяч жителей Тюменской области болеют гепатитом. Медики призывают бороться с заболеванием уже на начальном этапе.

– Опасность гепатита в том, что в ряде случаев на ранней стадии болезнь протекает бессимптомно. Чаще всего, инфицированные узнают о заболевании, когда оно переходит в хроническую форму. Поэтому важно выявить болезнь на начальном этапе, не допустить развития цирроза и избежать рака печени. Так что если вы начали замечать за собой усталость, повышенную утомляемость, немотивированное снижение веса или боли и тяжесть в правом подреберье, обязательно обратитесь к врачу, – рассказал врач-инфекционист Денис Селезнев на пресс-конференции.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области добавили, что ежегодно в Тюменской области количество пациентов с вирусными гепатитами увеличивается на 5-9%. Так, в 2018 году их было 868, за два квартала года – уже 576.

На конец первого полугодия 2019 года количество пациентов, состоящих в региональном регистре, составило 26 424 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU