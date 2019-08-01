Выбросил нож в окно: молодой тюменец зарезал своего знакомого

СЕГОДНЯ 09:55 2019-08-01T09:55:05+03:00

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В Тюмени 19-летний парень убил своего знакомого. Орудие убийства мужчина выкинул в окно.

«В начале декабря прошлого года ночью в квартире дома по проспекту Солнечный между находившимися в состоянии алкогольного опьянения мужчинами произошла ссора. 19-летний житель Тюмени взял кухонный нож и нанес ему удар в область живота, причинив тяжкий вред здоровью. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от острой кровопотери», – говорится в сообщении, размещенном на сайте Центрального районного суда Тюмени.

Также из информации следует, что виновный выбросил нож в окно. Суд квалифицировал его действия как умышленное причинение смерти другому человеку. При назначении наказания судья учел общественную опасность и особую тяжесть преступления, личность подсудимого, смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, парень выплатит родственникам убитого 700 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU