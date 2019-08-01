2019-08-01T10:41:17+03:00
Происшествия

Домработница обокрала тюменских богачей

Украшения она воровала на протяжении шести месяцев
Вадим Бегун
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Женщина в Тюмени обокрала богатых работодателей. Фото - pixabay.com.Женщина в Тюмени обокрала богатых работодателей. Фото - pixabay.com.
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Домработница богатой тюменской семьи обворовывала своих работодателей на протяжении полугода. За это время ей удалось вынести украшений на 100 тысяч рублей.

В полицию областного центра обратилась местная жительница. Потерпевшая сообщила, что у нее похитили золотые изделия.

– Подозреваемая работала домработницей в семье с высоким уровнем дохода. Целых полгода она совершала хищение ювелирных украшений из сундука, находящегося в спальной комнате. В день преступления потерпевшая начала собираться на торжественное мероприятие и обнаружила пропажу большого количества золотых украшений, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Позже полицейские задержали злоумышленницу. Ей оказалась 30-летняя местная жительница. Стражи правопорядка установили шесть эпизодов совершения краж и изъяли часть похищенного – остальное женщина сдала, а деньги потратила на личные нужды. За это ей грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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