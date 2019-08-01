Тюменские коммунальщики готовятся к удару стихии

СЕГОДНЯ 09:07 2019-08-01T09:07:30+03:00

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Тюменский гидрометцентр сегодня, 1 августа, разослал горожанам уведомление о неблагоприятных природных явлениях. Коммунальщики начали готовиться к возможным авариям.

По данным гидрометцентра, сегодня ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: сильный дождь, гроза, юго-восточный ветер 6-11 метров в секунду с порывами до 13-18 метров в секунду. Температура будет держаться на отметке от +22 до +24 градусов выше нуля.

– В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных нарушением условий жизнедеятельности населения, различным службам города рекомендовано организовать проведение мероприятий по предупреждению возможных аварий и происшествий на территориях и объектах, – сообщили в Едином центре оперативного реагирования города Тюмени.

Там добавили, что коммунальщики должны обеспечить готовность соответствующих сил и средств для их ликвидации.

ИСТОЧНИК KP.RU