Полицейский спас тонущую женщину в Тюмени

СЕГОДНЯ 08:30 2019-08-01T08:30:05+03:00

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В тюменском парке «Заречный» чуть не случилась трагедия: женщина ушла под воду с головой. Если бы не проходящий мимо страж порядка, то статистика утонувших в регионе пополнилась бы одним случаем.

– Проходя по парку «Заречный» на улице Щербакова, старший инспектор управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции подполковник полиции Радиф Сарипов увидел женщину, которая резко скрылась под водой и находилась там значительное время. Не теряя ни секунды, он бросился на спасение утопающей. Оказавшись в воде, полицейский ухватил женщину за руку, а затем вытащил ее на берег, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Там дополнили, что оказание первой помощи тюменке не потребовалось. Отойдя от шока, она сообщила: под водой оказался обрыв. Женщина испугалась и не смогла сориентироваться, чтобы вернуться на безопасную для себя глубину. Очевидцы происшествия поблагодарили стража порядка за проявленную бдительность.

ИСТОЧНИК KP.RU