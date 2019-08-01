Нескольким тюменским автобусам дополнят маршрут
В Тюмени внесут изменения в схемы маршрутов № 99, 100, 100к и 158. Об этом уведомляет МКУ «Тюменьгортранс».
– С 10 августа в схемы движения муниципальных маршрутов регулярных перевозок № 99 «Областная библиотека – с/о Ручеек», №100 «з-д Медоборудования – с/о Ручеек», №100к «улица Пермякова – с/о Ручеек» включаются промежуточные остановочные пункты «с/о Надежда-3» в прямом и обратном направлении, – рассказали в МКУ «Тюменьгортранс».
Что касается маршрута №158 «з-д Медоборудования – с/о Искатель», то с 3 августа в схему его движения включают промежуточные остановочные пункты «с/о Березка-4», также в прямом и обратном направлении.
Напомним, что расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», а также по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.
ИСТОЧНИК KP.RU