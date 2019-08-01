Нескольким тюменским автобусам дополнят маршрут

СЕГОДНЯ 05:40 2019-08-01T05:40:13+03:00

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В Тюмени внесут изменения в схемы маршрутов № 99, 100, 100к и 158. Об этом уведомляет МКУ «Тюменьгортранс».

– С 10 августа в схемы движения муниципальных маршрутов регулярных перевозок № 99 «Областная библиотека – с/о Ручеек», №100 «з-д Медоборудования – с/о Ручеек», №100к «улица Пермякова – с/о Ручеек» включаются промежуточные остановочные пункты «с/о Надежда-3» в прямом и обратном направлении, – рассказали в МКУ «Тюменьгортранс».

Что касается маршрута №158 «з-д Медоборудования – с/о Искатель», то с 3 августа в схему его движения включают промежуточные остановочные пункты «с/о Березка-4», также в прямом и обратном направлении.

Напомним, что расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», а также по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.

ИСТОЧНИК KP.RU