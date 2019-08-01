«Просто очень понравились»: подруга украла у тюменки ювелирные изделия

СЕГОДНЯ 07:39 2019-08-01T07:39:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Тюмени не подозревала, что пускает в свой дом преступницу. Ее подруга похитила украшения, которые были так дороги женщине.

В полицию областной столицы поступила информация от местной жительницы. Женщина сообщила, что у украли золотые изделия.

– В ходе проведения проверки установлено, что 30-летняя безработная гражданка находилась в гостях у приятельницы. Воспользовавшись невнимательностью хозяйки дома, подозреваемая похитила из шкатулки ювелирные изделия стоимостью 7 тысяч рублей, затем сообщила подруге, что ей необходимо уехать и спешно покинула квартиру, – рассказали подробности дела в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Сотрудники уголовного розыска, опросив потерпевшую, составили ориентировку на злоумышленницу и задержали подозреваемую. Позже тюменка призналась: ей просто очень понравились золотые украшения. По этому факту возбуждено уголовное дело, девушка может лишиться свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU