В Тюмени появится улица Изобильная
В областном центре Тюменского региона может появиться улица Изобильная. Местных жителей просят высказаться по этому поводу.
– Наименование «улица Изобильная» хотят присвоить безымянному элементу улично-дорожной сети территории планировочного района №15 «Новорощинский». Предложение рассмотрит комиссия по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.
Там уточнили, что с предложением выступили инициативные горожане, проживающие в этом районе. Высказать свое мнение по этому вопросу можно на портале «Я решаю!».
ИСТОЧНИК KP.RU