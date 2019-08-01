В Тюмени появится улица Изобильная

СЕГОДНЯ 07:05 2019-08-01T07:05:52+03:00

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В областном центре Тюменского региона может появиться улица Изобильная. Местных жителей просят высказаться по этому поводу.

– Наименование «улица Изобильная» хотят присвоить безымянному элементу улично-дорожной сети территории планировочного района №15 «Новорощинский». Предложение рассмотрит комиссия по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

Там уточнили, что с предложением выступили инициативные горожане, проживающие в этом районе. Высказать свое мнение по этому вопросу можно на портале «Я решаю!».

ИСТОЧНИК KP.RU