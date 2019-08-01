Более тридцати рэперов приедут в Тюмень на фестиваль уличной музыки
Пятнадцать рэперов и семнадцать битбоксеров со всей России прошли отбор на фестиваль уличной музыки FREEMUSIC 3.0. Он пройдет в Тюмени в субботу, 3 августа.
Рэперы и битбоксеры из Екатеринбурга, Днепра, Тобольска, Челябинска, Сургута, Тюмени и других городов представят свое творчество на набережной Тюмени. Они посоревнуются в баттлах и даже могут выиграть денежный приз.
– Фестиваль проходит в Тюмени уже в третий раз. За это время на нем выступили 60 рэперов и битбоксеров региона и собрались 700 зрителей. Мероприятие окружает себя всеми направлениями уличной культуры города, поэтому в его программе не только музыка, но и брейкданс, футбольный фристайл, стрит-фуд и скейтбординг, – рассказал организатор фестиваля Сергей Черня.
По его словам, всего на участие в фестивале было получено около 100 заявок. Эксперты просмотрели все и пригласили на мероприятие лучших исполнителей.
ИСТОЧНИК KP.RU