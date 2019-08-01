Погода на 1 августа в Тюмени: месяц начнется с обильных дождей

СЕГОДНЯ 05:00 2019-08-01T05:00:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 1 августа, в Тюмени на протяжении всего дня будет пасмурная погода. Рано утром начнется дождь. После полудня ему на смену придет дождь c грозой. Он продолжится до завершения дня.

Температура воздуха ночью составит +11, +13 градусов, днем потеплеет до 20 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +23. Вечером столбик термометра опустится до отметки +17 градусов. Ветер восточный, переходящий в юго-восточный 3-5 метра в секунду.

1 августа отмечается день памяти преподобной Макрины (Макриды). Она считается указательницей осени. Если на Макриду мокро, то и вся осень будет мокрой. В народе заметили, если на Макриду сухо, не будет дождей на шесть недель, мокро – дождь на тот срок. На переменную погоду осени указывал сильный ветер и переменная облачность в этот день. В это время начинается ранний листопад, замолкают птицы, пропадают оводы.

ИСТОЧНИК KP.RU